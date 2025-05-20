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Galatasaray Taraftarını Yaralayan Şüpheli Kadıköy'de Gözaltında

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde Galatasaray taraftarına yönelik silahlı saldırıda bulunan şüpheli M.A, polis operasyonuyla yakalandı ve gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 09:19, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 09:34
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Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı SaldırıOlayın Detayları

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Galatasaray taraftarı S.O. (46), Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda yaşanan bir kavga sırasında silahla yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Galatasaray flaması açık şekilde alkol alırken, bir kişinin bu duruma tepki göstermesiyle aralarında arbede çıktı. Bu esnada şüpheli, önce havaya 6-7 el ateş etti, ardından S.O.'yu yaraladı.

Şüphelinin Yakalanması

Olay sonrası kaçan şüpheli M.A. (24), kullandığı araçla birlikte Üsküdar'da dar alan uygulamasıyla tespit edildi. Ekipler, araçta yaptıkları aramada zanlının kullandığı silahı ele geçirdi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 adres kontrol edildi ve zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma ve Adli Süreç

  • Şüpheli M.A., "kasten yaralama" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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