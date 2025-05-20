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Çorum'da çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da bir binada çıkan yangında 3'ü polis olmak üzere toplam 6 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine ekipler hızla müdahale etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 09:30, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 09:48
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Buharaevler Mahallesi Buhara Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden bir market çalışanı ile bina sakini, dairede bulunan 2 çocuğu dışarı çıkardı. İlk ulaşan polis ekibi ise dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç.'yi sırtlarına alarak binadan tahliye etti.

Dumandan Etkilenenler ve Müdahale

  • C.Ç., A.K. ve K.K. ile 3 polis memuru dumandan etkilendi.
  • Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.
  • C.Ç., ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının Söndürülmesi

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

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