Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED Ödemesi Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocuklara Yönelik Hizmetler ve Destekler

Göktaş, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti. Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile Odaklı Sosyal Hizmet Modelleri

Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.