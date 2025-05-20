Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED Ödemesi Desteği
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların eğitimi ve sosyal gelişimi için SED ödemelerini ailelerin hesaplarına yatırdı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Çocuklara Yönelik Hizmetler ve Destekler
Göktaş, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti. Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.
Aile Odaklı Sosyal Hizmet Modelleri
Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.
- Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesi hesaplara yatırıldı.
- Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması hedefleniyor.
- Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.