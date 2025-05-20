Tüketici Güven Endeksi Mayısta Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 seviyesine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin genel ekonomik duruma olan güveninde hafif bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Endeksin detaylarına bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu 69,1 ile sabit kaldı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 1,2 artışla 85,3 seviyesine ulaştı. Ancak, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 0,7 düşüşle 82,2 değerini aldı.

Tüketici Güven Endeksi Detayları

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: 69,1 (değişmedi)

69,1 (değişmedi) Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: Yüzde 1,2 artışla 85,3

Yüzde 1,2 artışla 85,3 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: Yüzde 0,7 düşüşle 82,2

Yüzde 0,7 düşüşle 82,2 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi: Yüzde 3,3 artışla 102,5

Genel Değerlendirme

Tüketici güven endeksindeki bu değişimler, ekonomik beklentilerdeki dalgalanmaları ve tüketicilerin harcama eğilimlerindeki farklılıkları ortaya koymaktadır. Özellikle dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesindeki yüzde 3,3'lük artış, tüketicilerin geleceğe dair harcama planlarında olumlu bir eğilim olduğunu göstermektedir.