2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı

2025-YDS/İngilizce: Başvuruların Alınması2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce), 5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da gerçekleştirebilecektir.

Sınav Başvurusu ve Bilgilendirme

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.