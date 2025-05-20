Sıfır Araçta Arıza: Yargıtay Misliyle Değişimi Onayladı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, satın alındıktan kısa bir süre sonra çeşitli arızalar veren lüks otomobilin, yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı. Ankara'daki bir şirket, 2019 yılında makam aracı olarak kullanılmak üzere sıfır kilometre lüks bir aracı 1 milyon 764 bin 518 lira bedelle satın aldı. Araç, farklı tarihlerde arızalar verince durum satıcıya bildirildi ve yetkili servis bazı parçaları değiştirdi, ayrıca boya koruması yaptı. Ancak, rüzgar sesi, kapı ayarlarındaki bozukluk ve fren arızası gibi sorunlar çözülemedi. Ayrıca, boya korumasına rağmen aracın ön cam ve kromajlarında gölgelenme ve lekeler oluştu.

Mahkeme Süreci ve Karar

Otomobildeki sorunların üretim hatasından kaynaklandığını öne süren alıcı şirket, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı. Davacı, aracın ayıpsız olan yenisiyle değiştirilmesini veya bu talebin kabul edilmemesi halinde satıcıya iade edilerek bedelin, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek en yüksek ticari faiziyle ödenmesini talep etti. Davalı şirket ise iddia edilen ayıbın yasal süresi içinde usulüne uygun ihbar edilmediğini ve araçta üretimden kaynaklı bir hata bulunmadığını savundu.

Arızaların "Gizli Ayıp" Niteliğinde Olması

Mahkeme, aracın sıfır kilometre misliyle değiştirilmesine hükmetti. Kararda, art arda gerçekleşen arızalar nedeniyle araç parçalarının değiştirildiği ve bu arızaların "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtildi. Aracın soğutma kompresörü ve muhtelif parçalarının değişip onarım gördüğü vurgulandı.

Arızaların sıklığı ve onarımlar nedeniyle araçtan beklenen güvenin kalmadığı

Aracın hali hazırda üretimde bulunduğu

Misliyle değişim talebinin yerinde görüldüğü

Yargıtay Onayı

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların gizli ayıp niteliğinde olduğunu belirterek, mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna işaret etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.