Navigasyon yanlış yolu gösterdi, boş araziye uçtu
Hatay'da navigasyon takibiyle yolculuk yapan sürücünün kullandığı otomobil, yıkımı yapılan binanın boş arazisine uçtu. İçerisinde 5 kişinin olduğu ve yaralanmanın olmadığı kazada araçta hasar oluştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 11:37, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 11:38
Kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde yaşandı.
Sürücüsünün navigasyondan üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu.
Kazada araçta hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı. İçerisinde 5 kişinin olduğu esnada navigasyon nedeniyle yoldan çıkarak uçan otomobil, çekici yardımıyla araziden kaldırıldı.