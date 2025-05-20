Navigasyon yanlış yolu gösterdi, boş araziye uçtu

Sürücüsünün navigasyondan üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu.

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