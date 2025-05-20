Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm başvuru ve sınav süreçleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile müsiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlanmıştır.

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvurular: 10-23 Haziran 2025

10-23 Haziran 2025 Yetenek sınavı giriş tarihleri: 26 Haziran 2025'te ilan edilecek

26 Haziran 2025'te ilan edilecek Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi: 27 Haziran-8 Temmuz 2025

Yerleştirme Sonuçları ve Kayıtlar

Asıl ve yedek listelerin ilanı: 11 Temmuz 2025

11 Temmuz 2025 Asıl listeden kazananların kesin kayıtları: 12-17 Temmuz 2025

Ek Yerleştirme Süreci

Boş kontenjanların ilanı: 18 Ağustos 2025

18 Ağustos 2025 Ek yerleştirme tercihleri: 18-22 Ağustos 2025

18-22 Ağustos 2025 Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı: 25 Ağustos 2025

25 Ağustos 2025 Kayıt işlemleri: 25-28 Ağustos 2025

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.