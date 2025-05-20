Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular e-Okul üzerinden yapılacak. Başvuru, sınav ve kayıt tarihleri açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 12:17, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 12:18
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm başvuru ve sınav süreçleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile müsiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlanmıştır.
Başvuru ve Sınav Takvimi
- Başvurular: 10-23 Haziran 2025
- Yetenek sınavı giriş tarihleri: 26 Haziran 2025'te ilan edilecek
- Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi: 27 Haziran-8 Temmuz 2025
Yerleştirme Sonuçları ve Kayıtlar
- Asıl ve yedek listelerin ilanı: 11 Temmuz 2025
- Asıl listeden kazananların kesin kayıtları: 12-17 Temmuz 2025
Ek Yerleştirme Süreci
- Boş kontenjanların ilanı: 18 Ağustos 2025
- Ek yerleştirme tercihleri: 18-22 Ağustos 2025
- Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı: 25 Ağustos 2025
- Kayıt işlemleri: 25-28 Ağustos 2025
Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.