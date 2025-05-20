Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi

Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi, 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılacak olan kongrede, Türkiye'de yükseköğretimin mevcut yapısı çok yönlü olarak analiz edilecek, iyileştirmeye açık alanlar akademik bir zeminde tespit edilecek ve çözüm önerileri ortaya konacaktır. Kongre, kurumsal bir iradenin somut bir tezahürü olarak değerlendirilmektedir.

Kongre kapsamında yalnızca mevcut sorunlara ışık tutulmayacak; aynı zamanda yükseköğretimin geleceğini şekillendirecek yapısal dönüşüm perspektifleri de gündeme taşınacaktır. Alanında yetkin akademisyenler, uzmanlar ve paydaş kurum temsilcilerinin katkılarıyla; kalite, liyakat, bilimsel özgürlük, toplumsal sorumluluk ve yerli-milli bir yükseköğretim paradigması çerçevesinde yeni bir akademik mimari üzerine ortak bir akıl oluşturulması hedeflenmektedir.

Yükseköğretimin Dönüşümüne Dair Önemli Oturumlar

Kongrenin açılış programında; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer konuşma yapacaktır.

Açılış panelinde "21. Yüzyılda Yükseköğretim: Küresel Deneyimler, Yerel Çözümler" teması işlenecektir. Panelde; Kanada'dan Waterloo Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur, Endonezya'dan Darussalam Gontor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyı ve Mısır'dan Afro-Asya Üniversiteler Birliği İcra Direktörü Prof. Dr. Ashraf Abdel Rafea Mohamed Elsayed konuşmacı olarak yer alacaktır.

Kongre boyunca gerçekleştirilecek 12 farklı oturumda sunulacak 40 bildiride yükseköğretimin temel meseleleri kapsamlı biçimde ele alınacaktır.

Ulusal ve Uluslararası Katılımla Ortak Akıl

Yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyen, kamu temsilcisi ve uzman ismin katılım sağlayacağı kongre, yükseköğretim alanında bilgi ve deneyim paylaşımına önemli bir zemin sunacaktır.

Oturum Başlıkları ve Konular

Yükseköğretim Sisteminin Dünü, Bugünü ve Yarını: Yükseköğretim Sisteminin Felsefesi

Üniversite: İnsanlığın Ortak Entelektüel Mirası

Felsefesiz Bir Üniversite Olabilir mi?

Üniversitelerin Geleceği Üzerine Psikolojik Bir Analiz

Üniversite Eğitimin Mantığı Üzerine

Türk Yükseköğretim Sisteminde Kimlik Krizi: Bütüncül Bir Çözüm Modeline Doğru

Yurt Dışı WOS Dergilerinde Özellikle Sosyal Bilimlerdeki Yayınlarda İdeoloji Sorunu; Milli Yerel Meselelerde Bakış Açısı Farklılığının Doğurduğu Zorluklar

Türkiye Yüzyılı'nda Yeni Bir Yükseköğretim Yasası

Türkiye'de Üniversite Reformları ve Günümüze Yansımaları

Türkiye'de Yükseköğretim Reformu ve Yasa Önerisi

Yükseköğretim Sisteminde Köklü Bir Dönüşümle Geleceği Şekillendirecek Yeni Nesil Üniversitelere Yönelik Bir İnceleme

Fen Edebiyat Fakültelerinin Yeniden Yükselişine Doğru Öncü Bir Adım: "YTÜ-FEF Temel Bilimler Eğitimi Modeli"

Kadın Üniversitelerinin Yükseköğretime Olası Katkıları

Türkiye'de Üniversitelerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlar Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Yaklaşım

Yükseköğretimde Kariyer Sistemi

Türkiye'de Mesleki Eğitimin Sorunları: Yüksek Öğretimde Dünden Bugüne Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması

Yükseköğretimde Kariyer Sistemi ve Akademik Dürüstlük: Etik Değerlerin Profesyonel Yükselme Sürecindeki Yeri

Üniversite Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışmalarını Değerlendirmede Nitel Yaklaşımın Kaçınılmazlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Türk Yükseköğretiminde Kariyer Sistemini Tehdit Eden Güncel Meseleler

Türkiye'de Yükseköğretimde Merkezileştirmenin Yol Açtığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri: YÖK'ün Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

Yükseköğretim Bugünkü Sorunlarına Akademik Bakış ve Çözüm Önerileri

Yükseköğretime İlişkin Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Bağlamında İncelenmesi

Sanayi Devrimlerinin Üniversitelerin Gelişimine Etkisi ve Geleceğin Üniversiteleri

Eğitim Fakültelerinin Geleceği: Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Dönüşümü

Ülkelerdeki Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi

Türkiye'de Özel Eğitimin 73 Yılı: Özel Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme Sorunlarının Değerlendirilmesi

Eğitim Fakültelerinin Geleceği Bağlamında Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Akademisi Algıları

Öğretmen Yetiştirmede Akreditasyon Sürecinin Kalite Açısından Değeri ve Alternatif Uygulamalar: Bir Meta Analiz Çalışması

Öğretmen Eğitiminde ve İstihdamında Mülakat Sorunu: Ne Zaman, Nerede, Nasıl Yapılmalı?

Yükseköğretimde Kalite ve Küresel Konumlanma

TÜBİTAK'ın 2021 ve 2023 Tarihli Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizlerine Yönelik Bazı Değerlendirmeler

Yükseköğretimde Kalite ve Rekabet: Küresel Uygulamalar ve Türkiye'nin Yol Haritası

Yükseköğretimde Pedagojik Formasyon İhtiyacı: Türkiye'de Akademik Kadroların Öğretim Yeterliliği Üzerine Bir Değerlendirme

Lisansüstü Eğitimler ve Akademik Kalite Açısından Bir Değerlendirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye'deki Üniversitelerin Küresel Sıralamalardaki Yeri (2020-2024): Stratejik ve Kuramsal Bir Değerlendirme

Türkiye'de Üniversite Eğitiminin Yerelde Kalması Üzerine: Fırsatlar, Zorluklar ve Toplumsal Etkiler

Yapay Zeka ve İnovasyon Çağında Üniversiteler

Yükseköğretimde Yeni Bir Öğrenme Yaklaşımı: Mikro-Yeterlilikler

Yükseköğretimde Dijital Dönüşümde Ontolojik ve Epistemolojik Belirsizlikler: Pedagojik Bir Analiz

Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: Dijitalleşme ve Kalite Güvencesi Perspektifinden Bir Değerlendirme

Türkiye'de Zorunlu Eğitim Yapısının Yükseköğretim Üzerindeki Yansımaları

Üniversitelerde Kişiselleştirilmiş Öğrenme ve İnovatif Öğretim Yaklaşımları: Yapay Zeka Destekli Fen Eğitimi

Geleceğin Teknoloji Dünyasında Türk Üniversitelerinin Rolü

İklim Krizi Çağında Türkiye Yükseköğretiminde Yeşil İnovasyon ve Dönüşüm Stratejileri

Yükseköğretimin Geleceği: Dünyadaki Salgın ve Yapay Zeka Uygulamalarının Etkisi

Kapanış Paneli: Türkiye'deki Yükseköğretim Sisteminin Değerlendirilmesi

Kongre sonunda düzenlenecek olan değerlendirme panelinde, yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve geleceğine dair çözüm önerileri ele alınacaktır.