Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Türkiye'de yükseköğretimin sorunları, yenilikleri ve çözüm önerileri uluslararası kongrede ele alınıyor. Akademik mimari ve kalite odaklı oturumlar.
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi, 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılacak olan kongrede, Türkiye'de yükseköğretimin mevcut yapısı çok yönlü olarak analiz edilecek, iyileştirmeye açık alanlar akademik bir zeminde tespit edilecek ve çözüm önerileri ortaya konacaktır. Kongre, kurumsal bir iradenin somut bir tezahürü olarak değerlendirilmektedir.
Kongre kapsamında yalnızca mevcut sorunlara ışık tutulmayacak; aynı zamanda yükseköğretimin geleceğini şekillendirecek yapısal dönüşüm perspektifleri de gündeme taşınacaktır. Alanında yetkin akademisyenler, uzmanlar ve paydaş kurum temsilcilerinin katkılarıyla; kalite, liyakat, bilimsel özgürlük, toplumsal sorumluluk ve yerli-milli bir yükseköğretim paradigması çerçevesinde yeni bir akademik mimari üzerine ortak bir akıl oluşturulması hedeflenmektedir.
Yükseköğretimin Dönüşümüne Dair Önemli Oturumlar
Kongrenin açılış programında; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer konuşma yapacaktır.
Açılış panelinde "21. Yüzyılda Yükseköğretim: Küresel Deneyimler, Yerel Çözümler" teması işlenecektir. Panelde; Kanada'dan Waterloo Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur, Endonezya'dan Darussalam Gontor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyı ve Mısır'dan Afro-Asya Üniversiteler Birliği İcra Direktörü Prof. Dr. Ashraf Abdel Rafea Mohamed Elsayed konuşmacı olarak yer alacaktır.
Kongre boyunca gerçekleştirilecek 12 farklı oturumda sunulacak 40 bildiride yükseköğretimin temel meseleleri kapsamlı biçimde ele alınacaktır.
Ulusal ve Uluslararası Katılımla Ortak Akıl
Yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyen, kamu temsilcisi ve uzman ismin katılım sağlayacağı kongre, yükseköğretim alanında bilgi ve deneyim paylaşımına önemli bir zemin sunacaktır.
Oturum Başlıkları ve Konular
Yükseköğretim Sisteminin Dünü, Bugünü ve Yarını: Yükseköğretim Sisteminin Felsefesi
- Üniversite: İnsanlığın Ortak Entelektüel Mirası
- Felsefesiz Bir Üniversite Olabilir mi?
- Üniversitelerin Geleceği Üzerine Psikolojik Bir Analiz
- Üniversite Eğitimin Mantığı Üzerine
- Türk Yükseköğretim Sisteminde Kimlik Krizi: Bütüncül Bir Çözüm Modeline Doğru
- Yurt Dışı WOS Dergilerinde Özellikle Sosyal Bilimlerdeki Yayınlarda İdeoloji Sorunu; Milli Yerel Meselelerde Bakış Açısı Farklılığının Doğurduğu Zorluklar
Türkiye Yüzyılı'nda Yeni Bir Yükseköğretim Yasası
- Türkiye'de Üniversite Reformları ve Günümüze Yansımaları
- Türkiye'de Yükseköğretim Reformu ve Yasa Önerisi
- Yükseköğretim Sisteminde Köklü Bir Dönüşümle Geleceği Şekillendirecek Yeni Nesil Üniversitelere Yönelik Bir İnceleme
- Fen Edebiyat Fakültelerinin Yeniden Yükselişine Doğru Öncü Bir Adım: "YTÜ-FEF Temel Bilimler Eğitimi Modeli"
- Kadın Üniversitelerinin Yükseköğretime Olası Katkıları
- Türkiye'de Üniversitelerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlar Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Yaklaşım
Yükseköğretimde Kariyer Sistemi
- Türkiye'de Mesleki Eğitimin Sorunları: Yüksek Öğretimde Dünden Bugüne Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması
- Yükseköğretimde Kariyer Sistemi ve Akademik Dürüstlük: Etik Değerlerin Profesyonel Yükselme Sürecindeki Yeri
- Üniversite Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışmalarını Değerlendirmede Nitel Yaklaşımın Kaçınılmazlığı Üzerine Bir Değerlendirme
- Türk Yükseköğretiminde Kariyer Sistemini Tehdit Eden Güncel Meseleler
- Türkiye'de Yükseköğretimde Merkezileştirmenin Yol Açtığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri: YÖK'ün Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
- Yükseköğretim Bugünkü Sorunlarına Akademik Bakış ve Çözüm Önerileri
- Yükseköğretime İlişkin Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Bağlamında İncelenmesi
- Sanayi Devrimlerinin Üniversitelerin Gelişimine Etkisi ve Geleceğin Üniversiteleri
Eğitim Fakültelerinin Geleceği: Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Dönüşümü
- Ülkelerdeki Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi
- Türkiye'de Özel Eğitimin 73 Yılı: Özel Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme Sorunlarının Değerlendirilmesi
- Eğitim Fakültelerinin Geleceği Bağlamında Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Akademisi Algıları
- Öğretmen Yetiştirmede Akreditasyon Sürecinin Kalite Açısından Değeri ve Alternatif Uygulamalar: Bir Meta Analiz Çalışması
- Öğretmen Eğitiminde ve İstihdamında Mülakat Sorunu: Ne Zaman, Nerede, Nasıl Yapılmalı?
Yükseköğretimde Kalite ve Küresel Konumlanma
- TÜBİTAK'ın 2021 ve 2023 Tarihli Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizlerine Yönelik Bazı Değerlendirmeler
- Yükseköğretimde Kalite ve Rekabet: Küresel Uygulamalar ve Türkiye'nin Yol Haritası
- Yükseköğretimde Pedagojik Formasyon İhtiyacı: Türkiye'de Akademik Kadroların Öğretim Yeterliliği Üzerine Bir Değerlendirme
- Lisansüstü Eğitimler ve Akademik Kalite Açısından Bir Değerlendirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
- Türkiye'deki Üniversitelerin Küresel Sıralamalardaki Yeri (2020-2024): Stratejik ve Kuramsal Bir Değerlendirme
- Türkiye'de Üniversite Eğitiminin Yerelde Kalması Üzerine: Fırsatlar, Zorluklar ve Toplumsal Etkiler
Yapay Zeka ve İnovasyon Çağında Üniversiteler
- Yükseköğretimde Yeni Bir Öğrenme Yaklaşımı: Mikro-Yeterlilikler
- Yükseköğretimde Dijital Dönüşümde Ontolojik ve Epistemolojik Belirsizlikler: Pedagojik Bir Analiz
- Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: Dijitalleşme ve Kalite Güvencesi Perspektifinden Bir Değerlendirme
- Türkiye'de Zorunlu Eğitim Yapısının Yükseköğretim Üzerindeki Yansımaları
- Üniversitelerde Kişiselleştirilmiş Öğrenme ve İnovatif Öğretim Yaklaşımları: Yapay Zeka Destekli Fen Eğitimi
- Geleceğin Teknoloji Dünyasında Türk Üniversitelerinin Rolü
- İklim Krizi Çağında Türkiye Yükseköğretiminde Yeşil İnovasyon ve Dönüşüm Stratejileri
- Yükseköğretimin Geleceği: Dünyadaki Salgın ve Yapay Zeka Uygulamalarının Etkisi
Kapanış Paneli: Türkiye'deki Yükseköğretim Sisteminin Değerlendirilmesi
Kongre sonunda düzenlenecek olan değerlendirme panelinde, yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve geleceğine dair çözüm önerileri ele alınacaktır.