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Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat'ta yeni ücretsiz halk plajlarının 2025 sezonunda açılacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 12:46, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 12:47
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Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu. 2019'dan bu yana ücretsiz hizmet veren halk plajlarının sayısının 17'ye ulaştığını belirten Bakan Ersoy, iki yeni ücretsiz halk plajının daha hizmete açılacağını açıkladı. Bu sayede, yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ve nitelikli plaj hizmetine erişimi daha da kolaylaşacak. Bodrum'da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Mavi Bayrak Gururu

Bakan Ersoy ayrıca, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Yeni Ücretsiz Halk Plajları Geliyor

"2019'dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda"Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkanı sunacak.

  • Mavi bayraklı temiz sahiller
  • Modern yeme-içme alanları
  • Karavan ve çadır kamp yerleri
  • Çocuk oyun parkları
  • Aileler için özel localar ve gölgelikler
  • Dinlenme terasları
  • Çocuklara özel oyun alanları

Tesislerde ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

2025 Hedefleri: 35 Halk Plajı

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek. Bu genişlemeyle toplam halk plajı sayısının 35'e ulaşması hedefleniyor.

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