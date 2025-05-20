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Uraloğlu, İpek Yolu Fuarı'nda Türkiye'nin Lojistik Gücünü Anlatacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çin'deki İpek Yolu Fuarı'nda Türkiye'nin lojistik ve ticaretteki stratejik rolünü öne çıkaracak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 13:54, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 16:30
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Uraloğlu, İpek Yolu Fuarı'nda Türkiye'nin Lojistik Gücünü Anlatacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xi'an kentinde düzenlenecek 9'uncu İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılacak. Bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolü vurgulanacak. Fuar, 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında, "İpek Yolu Entegrasyonu - Açık İşbirliği" temasıyla gerçekleştirilecek ve yüksek kaliteli kalkınma ile Çin-Orta Asya Zirvesi sonuçlarının uygulanmasına odaklanacak.

Fuar Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler

  • Çin ile Orta Asya arasındaki e-ticaret işbirliğinin derinleştirilmesi
  • Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı

Türkiye'nin Lojistik Gücü Anlatılacak

Bakan Uraloğlu, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda yapacağı konuşmada, Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü bir kez daha vurgulayacak. Bu katılım ile Türkiye'nin Çin ve Orta Asya ile olan ekonomik ve lojistik iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak ve Orta Koridor'un önemi ön plana çıkacak.

Üst Düzey Temaslar

  • Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili görüşme
  • Xi'an Şehri Belediye Komitesi Sekreteri Fang Hongwei ile toplantı
  • Shaanxi Eyaleti Valisi Zhao Gang ile bir araya gelme

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