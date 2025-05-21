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Ağız Ve Diş Sağlığı Programında İlginç Akademik İlan!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı programına Hemşire almak üzere ilana çıktı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 00:10, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 16:10
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Ağız Ve Diş Sağlığı Programında İlginç Akademik İlan!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 13 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de 2 Araştırma Görevlisi ve 5 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 7 akademik personel almak üzereilana çıkılmıştır.

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı mezunu olmak. Ağız ve Diş Sağlığı alanında en az 10 yıl çalışma deneyimine sahip olmak." şartı aranmıştır.

İlgili ilandan açık bir şekilde anlaşılacağı üzere, Ağız ve Diş Sağlığı Programına Hemşirelik alanından mezun olmuş, doktorasını tamamlamış ve 10 yıl tecrübeli bir kişinin istihdam edilmek üzere hazırlık yapıldığı açıkça görülmektedir.

İlan şartından tahmin edileceği üzere, bu kadroya tek kişinin başvuracağı ortadadır.

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan;

"Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar."

"İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir."

düzenlemelerine açıkça aykırı olan bu ilanın daha kapsayıcı bir alıma imkan verilmesi amacıyla düzeltilmesi faydalı olacaktır!

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