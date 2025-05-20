3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?

Orman Genel Müdürlüğü Mart ayında 3 bin 477 kişilik personel almak için ilana çıkmıştı. Başvurular da yine Mart ayı içinde alınmıştı.

Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, sonucun kısa süre içinde yani 3-5 gün içinde açıklanacağı belirtildi.