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Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak Mı?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Kamu çalışanları başta olmak üzere, özel sektör çalışanları da tatil planlarını netleştirmek için hükümetten gelecek açıklamaya odaklandı. Bayram tatilinin süresine ilişkin nihai kararın, 26 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında alınması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 14:29, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 14:32
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Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak Mı?

Kurban Bayramı tatilinin süresi, milyonlarca vatandaşın planlarını şekillendirecek önemli bir konu haline geldi. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merakla bekleniyor.

Kurban Bayramı Ne Zaman?

2025 yılında Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü Arife ile başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram günlerinin hafta sonuyla birleşmesiyle 4 günlük resmi bir tatil öngörülüyor. Ancak 3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması halinde, tatil süresi 31 Mayıs Cumartesi'den 9 Haziran Pazartesi'ye kadar uzayacak ve toplamda 9 gün olacak.

Yeni Kabine Toplantısı 26 Mayıs'ta

En son Kabine toplantısı 12 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Bir sonraki toplantının 26 Mayıs Pazartesi günü Beştepe'de yapılması planlanıyor. Kabine gündeminde ekonomiden iç güvenliğe kadar pek çok önemli başlık bulunurken, Kurban Bayramı tatili süresi de en çok dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

Geçmiş Yıllarda Uzatılmıştı

Geçmiş yıllarda, özellikle turizmi canlandırmak ve vatandaşlara uzun bir dinlenme süresi sağlamak amacıyla bayram tatilleri sık sık 9 güne çıkarılmıştı. 2024 Ramazan Bayramı'nda da benzer bir uygulama yapılmış ve tatil 9 gün sürmüştü. Bu nedenle, Kurban Bayramı tatilinin de aynı şekilde uzatılması yönünde beklentiler oldukça yüksek.

Karar Ne Zaman Açıklanacak?

Tatilin süresine ilişkin kararın Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Açıklamanın hemen ardından kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarının planlarını kesinleştirmesi mümkün olacak. Bu karar, özellikle turizm sektörü ve seyahat planlaması yapan milyonlarca kişi için büyük önem taşıyor.

Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı Tatili Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı Tatil Süresine ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:

"Biz her zaman isteriz, turizm sektörün de istediği bu. Ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz" yanıtını vermişti.

Uzun Tatil İçin Yüksek İhtimal

Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmasa da, geçmişteki örnekler dikkate alındığında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması olasılığı oldukça güçlü. Özellikle yaz sezonunun başında vatandaşlara uzun bir dinlenme fırsatı sunulması ve iç turizm hareketliliğinin teşvik edilmesi açısından bu yönde bir karar alınması bekleniyor.

2025 Yılı Resmi Tatil Takvimi

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