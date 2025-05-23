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Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2024 tarih ve 113321824 sayılı yazılarıyla "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar"ı açıklamıştı 2024-2025- eğitim öğretim yılına sonu yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığınca Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar"a dair açıklamalar tekrar gündeme geldi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 00:10, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 10:08
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Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2024 tarih ve 113321824 sayılı yazılarında aşagıdaki açıklamalara yer vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 09/09/2023 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda süreç odaklı ölçme değerlendirme ön plana alınmıştır.

Yapılan mevzuat çalışmaları ile birlikte;

Ülke, il, ilçe ve okul geneli ortak yazılı sınavlar yapılması,

Yazılı sınavlarda açık uçlu soruların kullanılması,

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde dört temel dil becerisinin ölçülmesi,

İlkokullarda yazılı sınav saati uygulamasının kaldırılarak süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla durum değerlendirmesinin benimsenmesi,

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencinin akademik, sosyal ve kültürel gelişiminin sürekli takip edilmesi uygulamalarına başlanmıştır.

2024-2025 eğitim öğretim yılında da ölçme ve değerlendirme uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzunda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak yapılmaya devam edecektir. Ayrıca yapılacak çalışmaların Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Planlama, Öğrenme Ortamları, Öğrenme ve Öğretme Süreçleri, Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Hususlar'a uygun olması gerekmektedir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2024-2025 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme uygulamalarında ülke genelinde birliğin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan hususlara riayet edilecektir.

1)Ölçme değerlendirme uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi, Genelge (No: 2024/53) ve Genelge (No: 2024/54) ile Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2) İlkokullarda öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini takip etmek amacıyla dersin içeriğine uygun şekilde geliştirici değerlendirme araçları kullanılacak ve öğrencilere eksik ve/veya yanlış öğrenmeleri konusunda geribildirim verilerek öğrenme/öğretme süreçleri yönetilecektir.

3) İlkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye imkan vermek için kullanılan ölçme araçları öğrenci gelişim dosyasında tutulacaktır. Öğrencilerin ölçme araçlarına verdikleri cevaplara yönelik sınıf/ders öğretmeni tarafından geri bildirim notları hazırlanacak ve öğrenci gelişimi takip edilecektir.

4) İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacaktır. Özellikle öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak ve öğrenci gelişiminin takibi özel olarak yapılacaktır.

5) Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü doğrultusunda öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacaktır. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci/veliye geri bildirim verilecektir.

6) Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dahil) sınavları ortak yapılacaktır.

7) Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim ve öğretime devam edilecektir.

8) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hallerde bir sınav daha yapılabilecektir.

9) Okullarda yapılacak tüm sınavlar il sınıf/alan zümresi tarafından belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacaktır. Sınav soruları eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından konu soru dağılım tablosu çerçevesinde hazırlanacaktır.

10) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacaktır. Bu öğrencilerin ortak yazılı sınavlara katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumludur.

11) Ülke, il, ilçe ve okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacaktır. Okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacaktır.

12) Okullarda, uygulamalı sınavlar hariç tüm sınavların (seçmeli dersler dahil) soruları cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşacaktır.

13) Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin (seçmeli yabancı dil dersleri dahil) sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecektir. Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilir. Konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak yapılacaktır.

14) Uygulamalı derslerin (beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri vb.) sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacaktır.

15) Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi gerekmektedir. Öğrenciye gösterilecek cevap kağıdında öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınmalıdır.

16) Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzun "Geri Bildirim ve Analiz" başlığı çerçevesinde her sınav sonrasında ders öğretmeni tarafından öğrenci cevaplarına yönelik analiz yapılacaktır. Analiz sonuçlarına göre hem bireysel olarak öğrenciye geri bildirim verilmeli hem de varsa eksik ya da yanlış öğrenmeler için telafi eğitimi yapılmalıdır. Söz konusu analizler, ders öğretmeninin öğrenci ve sınıf hakkında yeteri kadar bilgi edinmesi ve bunu kendisinin kullanması için raporlamalıdır. Buna yönelik ayrıca okul idaresine bir rapor verilmesi gibi evrak yükü oluşturulmasından kaçınılmalıdır.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı son Sınavları "II. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025" tahininde yapılacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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