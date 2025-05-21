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İşte 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Çizelgesi Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 15.05.2025 tarih, 132142549 sayılı ve 2025/61 nolu genelgesiyle 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimini ve Çalışma Takvimi Çizelgesini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 13:00, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 09:34
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İşte 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Çizelgesi Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı 2025/61nolu genelgesiyle 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesinde aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait çalışma takviminin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında;

1. Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları 01 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacaktır.

2. Birinci dönem, 08 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.

3. 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 01 Eylül-05 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5. Birinci dönem ara tatili, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecektir.

6. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.

7. İkinci dönem, 02 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecektir.

8. İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecektir.

9. Eğitim öğretim yılı çalışma takvimi yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak 16.12.1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre Valiliklerce (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) düzenlenecektir.

İşte; 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi

Ahmet KANDEMİR

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