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Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, döviz rezervlerinde toparlanma ve CDS düşüşüyle yatırımcı güveninin arttığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 15:21, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 15:22
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Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki haftada döviz rezervlerinde yeniden toparlanma görüldüğünü ve Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) de 90 baz puandan fazla düştüğünü belirtti. Şimşek, yatırımcı algısında toparlanma olduğunu ve bunun finansal piyasa koşullarına yansıdığını vurguladı. Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu kapsamındaki "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı etkinlikte konuşan Şimşek, Suriye'deki gelişmelerin ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının Türkiye için büyük kazanç olacağını ifade etti. Türkiye'nin terörle mücadeleye yaklaşık 1,8 trilyon dolar harcadığını belirten Şimşek, bu gelişmelerin kaynakların daha üretken alanlara yönlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ekonomi Programı ve Finansal Gelişmeler

Şimşek, ekonomi programının patikasında ilerlediğini ve etkisini gösterdiğini belirtti. Enflasyonun halen yüksek olduğunu ancak son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini, döviz rezervlerinde toparlanma yaşandığını ve yatırımcıların geri döndüğünü ifade etti. CDS'nin 90 baz puanın üzerinde düştüğünü vurgulayan Şimşek, yatırımcı algısındaki iyileşmenin finansal piyasalara olumlu yansıdığını dile getirdi.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Altyapı

Programın "sıcak para"ya dayanmadığını belirten Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların son 12 ayda artış gösterdiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin iyi bir altyapıya ve yetenekli insanlardan oluşan büyük bir iş gücüne sahip olduğunu vurguladı. Küresel piyasalar sakinleştiğinde, yatırımcıların dirençli ve istikrarlı ülkelere yöneleceğini, Türkiye'nin de bu ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Enflasyondaki düşüşle birlikte öngörülebilirliğin arttığını ifade etti.

Dezenflasyon ve Sektörel Destekler

"Her şey dezenflasyon için hazır" diyen Şimşek, para ve maliye politikasını güçlü şekilde ortaya koyduklarını söyledi. Bazı sektörlerde aksaklıklar olduğunun farkında olduklarını, bu nedenle emek yoğun ihracat sektörlerinde desteği genişlettiklerini belirtti. Programın özünün sürdürülebilir ve yüksek büyüme için enflasyonu düşürmek olduğunu vurguladı.

İstihdam ve Ekonomik Görünüm

  • Geçen yıl 1 milyona yakın yeni istihdam sağlandı.
  • İmalat sanayisi Avro Bölgesi'ndeki resesyon kaygısıyla zorlanıyor.
  • İmalat, GSYH'nin yalnızca %23'ünü oluşturuyor.
  • Hizmetler sektörü iyi durumda ve istihdam oluşturmaya devam ediyor.
  • Hane halkı borcunun GSYH'ye oranı %10'un altında.
  • Ana hedef enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek.

Şimşek'e oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim eşlik etti.

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