Son kurban Metehan bebek: Kene yine can aldı

Sivas'ta kenenin ısırdığı bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün ensesine kene yapıştı. Kene, ailesi tarafından çıkartıldı.

Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı.

Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı.

Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZEYE KATILANLARA MASKE DAĞITILDI

Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi.

Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.

Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.

Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.