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Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor

Türkiye'nin 92,2 milyon abonesi olan mobil pazarında yeni bir gelişme yaşanıyor. TÜRKSAT, kablo-yayın hizmetlerinden ayrılarak mobil operatör oluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 15:50, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 15:51
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Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor

92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunan Türkiye'de, pazar payının tamamına sahip olan üç mobil operatöre bir yenisi ekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre;TÜRKSAT'ın yeniden yapılanmasına yönelik yasa hazırlığı netleşiyor. Mobil operatör olarak da hizmet verecek olan TÜRKSAT, yapılacak değişiklik ile kablo-yayın hizmetlerinden ayrılacak. Böylelikle şirket, iletişim sektöründe de güçlü aktörler arasında yer alacak. Bu gelişme, Türkiye'nin iletişim altyapısında önemli bir değişikliğe işaret ediyor ve sektörde rekabeti artırması bekleniyor.

Yönetim ve Türkiye Varlık Fonu

TÜRKSAT, Türkiye'nin dördüncü operatörü olmaya hazırlanıyor ve yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor. Yeni dönemde, söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.


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