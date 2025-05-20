Minguzzi cinayetinde 'bıçak' yasa dışı sayılmadı

Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Marmara Denizi'nde Müsilajla Mücadelede Denetimler Artıyor
Marmara Denizi'nde Müsilajla Mücadelede Denetimler Artıyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Sıfır Araç Fiyatları İkinci El Talebini Artırıyor
Sıfır Araç Fiyatları İkinci El Talebini Artırıyor
Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor
Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda
Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda
Konut fiyatlarında 7 ayın en düşük artışı
Konut fiyatlarında 7 ayın en düşük artışı
Çorum'da çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi
Çorum'da çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi
İBB'de Yolsuzluk Operasyonu: 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
İBB'de Yolsuzluk Operasyonu: 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem
IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri
İstanbul'da Rastgele Ateş Açan Şahıs Polisle Çatıştı
İstanbul'da Rastgele Ateş Açan Şahıs Polisle Çatıştı
Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınına Prim Desteği Düzenlemesi
Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınına Prim Desteği Düzenlemesi
İstanbul Esenyurt'ta Site Yangını: Kadın 8. Kattan Atladı
İstanbul Esenyurt'ta Site Yangını: Kadın 8. Kattan Atladı
TBMM'de seçim haftası: Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek
TBMM'de seçim haftası: Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek
Özgür Özel '2 milyon' dedi, emniyet '70 bin'
Özgür Özel '2 milyon' dedi, emniyet '70 bin'
Erdoğan'dan Gençlere: Terörün Olmadığı Türkiye'yi Emanet Edeceğiz
Erdoğan'dan Gençlere: Terörün Olmadığı Türkiye'yi Emanet Edeceğiz
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Minguzzi cinayetinde 'bıçak' yasa dışı sayılmadı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B.'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 15:58, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 16:04
Yazdır
Minguzzi cinayetinde 'bıçak' yasa dışı sayılmadı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma açıldığı ve bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldığı belirtildi. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu ifade edildi.

Bıçağın sahip olduğu özellikler bakımından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurlarının oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber