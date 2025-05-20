Uzman ve başöğretmenlik eğitimi yine online mı olacak?

15 Ocak itibariyle online olarak eğitimlerini alan 66 bin 658 kişi uzman, 249 bin 198 kişi de başöğretmen unvanı almıştı.



Uzman ve Başöğretmenlik için yeni kılavuz ne zaman yayınlanacak eğitimler nasıl olacak?

Kılavuz için çalışmalar devam ediyor. Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre eğitimlerde bu sefer farklılaşma olacak.



Eğitimlerin tamamı online olmayacak. Yüz yüze eğitimler de olacak. Bakanlığın, eğitim içeriğinde de branş bazlı olacak şekilde bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.