Uzman ve başöğretmenlik eğitimi yine online mı olacak?
Bakanlık, uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinde köklü değişikliklere hazırlanıyor. Online eğitimlerin yanı sıra yüz yüze ve branş bazlı içerikler geliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 16:23, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 16:25
15 Ocak itibariyle online olarak eğitimlerini alan 66 bin 658 kişi uzman, 249
bin 198 kişi de başöğretmen unvanı almıştı.
Uzman ve Başöğretmenlik için yeni kılavuz ne zaman yayınlanacak eğitimler nasıl
olacak?
Kılavuz için çalışmalar devam ediyor. Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre eğitimlerde
bu sefer farklılaşma olacak.
Eğitimlerin tamamı online olmayacak. Yüz yüze eğitimler de olacak. Bakanlığın, eğitim içeriğinde de branş bazlı olacak şekilde bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.