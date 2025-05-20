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Dr. Serkan Aygın kimdir? Saç ekimi alanındaki kariyeri ve biyografisi

Kaynak : MN Medya
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Dr. Serkan Aygın kimdir? Saç ekimi alanındaki kariyeri ve biyografisi

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Dr. Serkan Aygın kimdir? Saç ekimi alanındaki kariyeri ve biyografisi

Türkiye'de saç ekimi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Dr. Serkan Aygın, 1996 yılından bu yana yalnızca saç ekimi ve saç sağlığına odaklanarak alanında uzmanlaşmış, uluslararası arenada saygınlık kazanmış bir isim.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Aygın, Klinik Farmakoloji ve Dermatoloji alanlarında uzmanlıklarını tamamladıktan sonra, Vakıf Gureba Hastanesi'nde uzun yıllar Dermatoloji ve Saç Hastalıkları Polikliniği'nde görev alarak klinik deneyimini pekiştirmiştir.

FUE (Follicular Unit Extraction) ve DHI (Direct Hair Implantation) tekniklerinin Türkiye'deki öncülerinden olan Dr. Aygın, hasta konforunu ön planda tutan ve doğal sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yaklaşımlarıyla dikkat çekmiştir. Özellikle geliştirdiği ve tıraşsız uygulanabilen Long DHI yöntemi, sektörde yenilikçi bir adım olarak öne çıkmaktadır.

2013 yılında kurduğu Dr. Serkan Aygın Clinic, bugün İstanbul'un en prestijli saç ekimi merkezlerinden biri olarak, 100'den fazla ülkeden gelen hastalara hizmet vermektedir. 2017 yılında kurulan Doku Clinic ve onun yaratıcı uzantısı Doku Studio Arc ise estetik cerrahi ve medikal estetik alanında global referans noktası haline gelmiştir.

Dr. Aygın, aynı zamanda Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya'daki birçok tıbbi kongre, seminer ve canlı operasyon etkinliğinde eğitmen ve konuşmacı olarak yer almış; sektöre yön veren isimlerden biri olmuştur. 2019 yılında Paris'te düzenlenen 21. Yüzyıl Avrupa Tıp Ödülleri'nde "Avrupa'nın En İyi Saç Ekimi Cerrahı" ödülüne layık görülerek bu başarılarını uluslararası bir takdirle taçlandırmıştır.

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