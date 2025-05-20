Yusuf Tekin: Savaşsız Bir Dünya İçin Eğitimciler Elini Taşın Altına Koymalı

Londra'daki "Dünya Eğitim Forumu" kapsamında konuşan Tekin, eğitimde inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yapay zeka kullanımı ve eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin önemine dikkat çekti. 21. yüzyıl becerileriyle yeni nesli yetiştirmek için çalışıldığını belirten Tekin, eğitim sisteminin temelinde dünya barışı, insan hakları ve temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi ana parametrelerin olması gerektiğini ifade etti.

Eğitimde İnovasyon ve Dünya Barışı

Tekin, "Eğitimde İnovasyon Kültürünü Geliştiren Stratejiler ve Değişimler Nelerdir" başlıklı oturumda, eğitim sisteminin geliştirilmesinde dünya barışı ve insan haklarının korunmasının önemini vurguladı. Şu sözleriyle dikkat çekti:

"Bütün bunları daha iyi bir dünyada, barış içinde bir dünyada, temel hak ve hürriyetlerin korunduğu bir dünyada yaşamak için yapıyoruz."

"Eğitim sistemimizin inovasyon kültürü dahil her şeyin geliştirilmesinde dünya barışı, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi ana parametreler olması gerektiğini tekrar hatırlamamız gerekiyor."

Eğitimcilerin Sorumluluğu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Tekin, İsrail'in Filistin'deki soykırımı, Rusya-Ukrayna savaşı ve Hindistan-Pakistan gerilimi gibi olaylara değinerek, eğitim sektörünün bu tür olaylarda büyük bir sorumluluğu olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim-öğretim programında ciddi revizyonlar yapıldığını söyledi. Barış ve huzur içinde bir toplum hedefinin eğitim sisteminin odağına yerleştirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Eğitim Teknolojilerindeki Adımları

Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanında attığı adımlara değinen Tekin, 12 yıl zorunlu eğitimin tamamında eğitim öğretim süreçlerinin ücretsiz olarak sunulduğunu ve yaklaşık 650 bin derslikte etkileşimli tahtalar ile internet erişimi sağlandığını belirtti. Ayrıca, dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından birine erişim imkanı olduğunu ifade etti.

Yapay Zeka ve Eleştirel Düşünme

Tekin, salgın döneminde teknolojik altyapıdan ciddi şekilde faydalanıldığını ve yeni dönemde ders içi etkinliklerden sınav sistemlerine kadar her alanda yapay zeka kullanımına başlandığını açıkladı. Bilgiye erişimin kolaylaştığını belirterek, doğru bilginin rafine edilmesi ve bu bilgilerin gündelik yaşam becerilerine dönüşmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, gençlerin çok hızlı değiştiğini ve eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Forum Katılımcıları

Bakan Yardımcısı Bilal Macit

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz

Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi

Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney

Bakan Tekin ayrıca Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



