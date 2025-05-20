Şehit Astsubayın vasiyeti 4 yaşındaki Aylin'e can oldu

İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Yusuf Tekin: Savaşsız Bir Dünya İçin Eğitimciler Elini Taşın Altına Koymalı
Yusuf Tekin: Savaşsız Bir Dünya İçin Eğitimciler Elini Taşın Altına Koymalı
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Sıfır Araç Fiyatları İkinci El Talebini Artırıyor
Sıfır Araç Fiyatları İkinci El Talebini Artırıyor
Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor
Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda
Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda
Konut fiyatlarında 7 ayın en düşük artışı
Konut fiyatlarında 7 ayın en düşük artışı
Çorum'da çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi
Çorum'da çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi
İBB'de Yolsuzluk Operasyonu: 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
İBB'de Yolsuzluk Operasyonu: 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem
IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri
İstanbul'da Rastgele Ateş Açan Şahıs Polisle Çatıştı
İstanbul'da Rastgele Ateş Açan Şahıs Polisle Çatıştı
Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınına Prim Desteği Düzenlemesi
Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınına Prim Desteği Düzenlemesi
TBMM'de seçim haftası: Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek
TBMM'de seçim haftası: Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek
Özgür Özel '2 milyon' dedi, emniyet '70 bin'
Özgür Özel '2 milyon' dedi, emniyet '70 bin'
Erdoğan'dan Gençlere: Terörün Olmadığı Türkiye'yi Emanet Edeceğiz
Erdoğan'dan Gençlere: Terörün Olmadığı Türkiye'yi Emanet Edeceğiz
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehit Astsubayın vasiyeti 4 yaşındaki Aylin'e can oldu

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 Ekim 2022'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21), şehit olmadan önce lösemili bir kız çocuğunun eğitim masraflarının karşılanması yönündeki vasiyeti üzerine Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) tedavi ve eğitimini üstlendiği 4 yaşındaki Aylin Kara, sağlığına kavuştu. O zaman 1,5 yaşında olan Aylin, LÖSANTE Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle lösemiyi yenerek, taburcu edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 17:27, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 17:39
Yazdır
Şehit Astsubayın vasiyeti 4 yaşındaki Aylin'e can oldu

1 Ekim 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, şehit olmadan önce arkadaşlarının çektiği videoda, lösemili bir kız çocuğunun eğitim masraflarının karşılanması vasiyetinde bulundu. Ataş videoda, "Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur" dedi. LÖSEV, şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti üzerine o zaman 1,5 yaşında olan Aylin'in eğitim ve tedavisini üstlendi. LÖSEV tarafından şehit Ataş ve Aylin'in fotoğrafı paylaşılarak, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" denildi.

LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören Aylin, hastalığı yendi. Şu anda 4 yaşında olan Aylin, lösemiyi yenmenin mutluluğuyla hastaneden taburcu oldu. Aylin Kara, LÖSEV'in eğitim kurumlarında kreşte eğitimine devam ediyor.

'AYLİN'İ BU ŞEKİLDE GÖRMELERİ MUTLU EDER'

Aylin'in annesi Melike Kara (53), şehit Yusuf Ataş'ın anne ve babasının tedavi sürecinde hastanede ziyaretlerine geldiğini söyleyerek, "Bütün şehitlere öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Üstün Hoca bizimle konuştuğunda Aylin'le ilgili hem çok gururlandık hem çok duygulandık. Ve bütün masrafların LÖSEV tarafından karşılanacağını söylediler. Bu bize tabii ki bir taraftan çok burukluk yaşatırken bir taraftan da çok gururlandırdı açıkçası. Tedavimiz tamamlandıktan sonra Aylin burada eğitim almaya başladı. Bizim için hem çok zor hem de çok duygusal bir süreçti açıkçası. Şehidimizin ailesiyle buraya geldiklerinde tanıştık. Ankara'da olurlarsa tabii ki ne zaman isterlerse görüşebiliriz, tekrardan karşılaşabiliriz. O zaman Aylin'i gördüklerinde tedavisi devam ediyordu, şimdi sağlığına kavuştu. Bu şekilde tekrar Aylin'i görmeleri bizi de çok mutlu eder, eminim onları da mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

'DOKTORLARA TESLİM ETTİK KENDİMİZİ'

Melike Kara tedavi sürecinde destek olan doktor ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Biz ilk tanıyı aslında farklı bir hastanede aldık. Ama fiziki koşullarından çok sıkıntı yaşadığımız için ve birçok kişi bize LÖSENTE Hastanesi'ni önerince buraya gelip konuştuk ve Aylin'i hemen buraya aldırdık. Gerçekten böyle bir yerin varlığından biz de maalesef başımıza gelince haberdar olduk. Ve ben bunun sonrasında etrafımdaki herkese de LÖSEV'i, LÖSANTE'yi anlatıyorum. Tedavi sürecinde doktorlara tamamen teslim ettik kendimizi. Ama onun dışında psikolojik olarak da hem annelere hem çocuklara çok büyük destek sağlıyorlar" diye konuştu.

Aylin Kara ise "Okulumu çok seviyorum. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Veteriner hayvanları iyileştirir. Ben de onlara iğne yapacağım. Veteriner her hayvanı iyileştirir" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber