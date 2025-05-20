İki çocuk babası polis memuru kalp krizine yenik düştü

19 Mayıs 2025 günü görevli olduğu sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan polis memuru Tarık Gündoğdu'nun, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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