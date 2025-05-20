Nilüfer'de Kadınlar Tarımı ve Ekonomiyi Canlandırıyor!

Nilüfer Belediyesi tarafından NİLKOOP işbirliğiyle 2023'te açılan Hasanağa Gıda Merkezi, hem bölge tarımına destek oluyor hem kadınlara gelir sağlıyor hem de tüketicilere sağlıklı ve doğal ürünler sunuyor. İlçede tarımın gelişmesi, üreticiye destek olunması ve belediyeye ait boş arazilerin tarımsal üretimle ekonomiye kazandırılması adına çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesinin açtığı Hasanağa Gıda Merkezi, yaklaşık 2 yıldır hizmet veriyor.

Hasanağa Gıda Merkezi'nin Katkıları

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçe kırsalında özellikle gençlerin tarımsal üretimin içinde olmasını sağlamak adına örnek çalışmalar yaptıklarını ve projeler geliştirdiklerini belirtti. Tarımı, çiftçiyi ve gıda güvenliğini önemsediklerini dile getiren Özdemir, bu çerçevede bugüne kadar üreticilere fide, tohum gibi desteklerde bulunduklarını, kadın kooperatiflerine yönelik üretim odaklı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Gıda Merkezinin Özellikleri

Kuru ve ıslak üretim alanları

Ham madde, ambalaj ve işlenmiş ürünlerin yer aldığı kuru depolar

Soğuk hava odaları

Kalite kontrol laboratuvarı

Çalışma ofisleri

Yaklaşık 800 metrekare kapalı alanda kurulu Hasanağa Gıda Merkezi'nde, NİLKOOP tarafından üretilen ya da tedarik edilen ham maddeler gıda mühendisinin gözetiminde, kadın dernekleri üyeleriyle hijyenik ortamda işleniyor, ambalajlanıyor ve depolanıyor. Bu ürünler belediye marketlerinde satışa sunuluyor. Gıda merkezinde üretilen ürünlerin gıda analizi laboratuvarında temel kalite kontrol analizleri de yapılıyor.

Kadınların Üretimdeki Rolü

"Hasanağa Gıda Merkezi", kooperatif üretimleri ve kadın derneklerini gıda ürünlerinin üretimi ve işlemesi için her aşamada desteklemektedir. Verilen eğitimlerle üretilen ürünün ham madde hazırlığı, üretimi ve paketlenmesinde dikkat edilmesi gereken gıda hijyen ve sanitasyon kuralları anlatılarak, bu sayede gıda güvenliği bilinci artan dernek üyeleri gıda mühendisi eşliğinde doğal, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini geleneksel yöntemlerle üretmektedir. Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti dengeleyici ve sürdürülebilir hale getirmek için kadın odaklı üretim faaliyetleri artırılmaktadır. Hasanağa Gıda Merkezi, üreticiyi teşvik etmek isteyen, gıda mevcudiyetini destekleyip sağlıklı ve güvenli gıdanın ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen sürdürülebilir bir misyona sahiptir.

750'ye Yakın Kadın Üretim Yapıyor

Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Süleyman Ayyılmaz, tüm gıda üretiminin gıda mühendisi kontrolünde kadınlar tarafından yapıldığını belirtti. Ham maddelerin genellikle kendi tarlalarında üretildiğini ve Nilüfer'in kırsal mahallelerinden çiftçilerden alındığını dile getiren Ayyılmaz, şöyle konuştu:

Turşu, reçel, erişte, sos, salça gibi 40 çeşit ürün üretiliyor.

üretiliyor. Mustafakemalpaşa ilçesinden kadın derneklerinden alınan ürünler mevcut.

Kars'tan kooperatif üretimi peynir çeşitleri ve Artvin'den bal da ürünler arasında yer alıyor.

Bölgenin kırsal kesimdeki kadınlar yevmiye ile üretim yapıyor.

Kadın dernekleri sırayla üretim yapıyor ve bazı kadınlar sürekli istihdam ediliyor.

Bölgede bazen üreticinin elinde kalan biber ve domates gibi ürünler alınıp katma değere dönüştürülüyor. Böylece köylüye, çiftçiye destek olunuyor. 2023 yılında Nilüfer'e bağlı derneklerden 625 kadın üretime katıldı. 2024'te ise 750'ye yakın kadın derneği üyesi bu projede yer aldı.

Geleneksel Yöntemlerle Sağlıklı Üretim

Kırsaldan gelen kadınlar geleneksel üretim yöntemlerini hijyenik yöntemlerle birleştirip belli bir reçete doğrultusunda sağlıklı ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Elemanlar teknik ve hijyenik açıdan kadınları yetiştiriyor. Nilüferlilerin, kendi çiftçisinin temiz tarımla ürettiği ürünleri uygun fiyata tüketmesi sağlanıyor.



