Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 23:45, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 23:56
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-20
Saat:23:36:53 TSİ
Enlem:40.815 N
Boylam:28.38583 E
Derinlik:8.16 km
Detay:https://t.co/izpvxE69ZD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi