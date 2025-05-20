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Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 23:45, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 23:56
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Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.

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