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Trump, ABD'nin yeni savunma mimarisi Altın Kubbe'yi inşa edeceklerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma mimarisini inşa edeceklerini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 23:54, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 23:56
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Trump, ABD'nin yeni savunma mimarisi Altın Kubbe'yi inşa edeceklerini duyurdu

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, uzun süredir bahsettiği Altın Kubbe savunma sistemiyle ilgili duyurusunu yaptı.

Trump, "Altın Kubbe'yi resmen duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacak." şeklinde konuştu.

Söz konusu sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini, dolayısıyla 3 yıl gibi bir sürede sistemin işler hale gelmesini beklediklerini kaydeden Trump, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtti.

Trump, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." dedi.

ABD'nin birçok füze savunma sistemine sahip olduğunu, ancak bu tür bir "komple savunma sistemine" her zaman ihtiyacı olduğunu anlatan Trump, daha önceki bazı başkanların da bu tür bir savunma mimarisi yapmak istediklerini, ancak teknolojik olarak bugün bunun mümkün hale geldiğini söyledi.

"Altın Kubbe tamamen inşa edildiğinde, dünyanın herhangi bir yerinden hatta uzaydan bile fırlatılan füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak. Bugüne kadar inşa edilmiş en iyi sisteme sahip olacağız." diyen Trump, daha önce İsrail'e kendi "Demir Kubbe" sistemini yapmasına yardım ettiklerini de hatırlattı.

Trump, "Bugün ise bundan çok daha ileri bir teknolojiye sahibiz. Hipersonik füzeler, balistik füzeler ve gelişmiş seyir füzeleri de dahil olmak üzere hepsi havada imha edilecek." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, sistemin inşası için bu mali yılda ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetti.

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