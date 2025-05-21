TBMM kurayla HSK üyelerini belirledi

Yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na Genel Kurul tarafından seçilecek 5 üye için toplam 15 adayı belirlemişti. Yargıtay kontenjanından seçilecek birinci üyelik için Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner ve Mustafa Yapıcı, ikinci üyelik için Hakan Yüksel, Hakan Türkön ve İbrahim Temir, üçüncü üyelik için de Ergün Şahin, Seyfi Han ve Şerafettin Saka seçilmişti. Danıştay kontenjanı için Aysel Demirel, Kemal Açıkgöz ve Cengiz Aydemir belirlenirken, avukat kontenjanı için Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak ve Figen Şaştım'ın ismi seçilmişti.

İŞTE 5 YENİ ÜYE

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, 15 kişilik aday listede yer alan Yargıtay kontenjanından Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel ve Seyfi Han, avukat kontenjanı için Alişan Tiryaki ve Danıştay'dan Cengiz Aydemir Ad çekme usulü ile HSK üyeliğine seçildi.