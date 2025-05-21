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ABD'den Gazze ve Libya İddialarına Yalanlama

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazzelilerin Libya'ya zorla gönderileceği iddialarını reddetti. ABD, ateşkes için Rusya'dan şart bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 07:29, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 07:43
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ABD'den Gazze ve Libya İddialarına Yalanlama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki Filistinlilerin sınır dışı edilerek Libya'ya taşınacağı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Rubio, ABD Kongresi'nde Senato Dış İlişkiler Komitesi duruşmasında Dışişleri Bakanlığının 2026 yılına yönelik bütçe talebi hakkında ifade verdi. Washington'un, Gazzelileri zorla Libya'ya taşıyacağına yönelik planların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Rubio, yalnızca gönüllülük esasına dayanan düzenlemelerle ilgili bazı konuşmalar yapıldığını ifade etti.

Gazze'deki Filistinlilerle İlgili Açıklamalar

Rubio, "Hayır, sınır dışı yok. Bazı ülkelerle konuştuğumuz konu, birinin gönüllü ve isteyerek 'başka bir yere gitmek istiyorum' demesiyle ilgilidir." dedi. Komite üyelerinin bu yöndeki sorularına cevap veren Rubio, Filistinlilerle ilgili yer değiştirme konusunu, kalıcı bir yeniden yerleşimden ziyade "insani acıyı hafifletmek için geçici önlemler" olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un bazı ülkelere Gazzelileri geçici bir süre için kabul etmek isteyip istemediklerini sorduğunu, ancak Libya ile ilgili bu yönde bir görüşmeden haberdar olmadığını belirtti.

Gazze'deki Son Durum

  • İsrail ordusunun 18 Mart'ta saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Politikası

ABD, Rusya'dan Ukrayna'da ateşkesi kolaylaştıracak şartları sunmasını bekliyor. Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkesi mümkün kılacak şartları yakın zaman içinde sunmasını "umduğunu" söyledi. Rubio, "Anladığımız kadarıyla Ruslar, daha geniş müzakerelere izin verecek bir ateşkese varmak için ihtiyaç duyacakları şartları yazacaklar." dedi.

Komite üyelerinin Rusya'ya karşı olası yaptırımlarla ilgili sorularını cevaplandıran Rubio, "Rusların bir barış anlaşmasıyla ilgilenmediği ve sadece savaşa devam etmek istedikleri açıksa, konu bu noktaya gelebilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Yaklaşımı ve Son Gelişmeler

Dışişleri Bakanı, bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye "çok kararlı" ve mevcut yaklaşımının bu tür hareketlerden kaçınmak olduğunu vurguladı. Rubio, "Başkan, şu anda yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsanız, Rusların konuşmayı bırakacağına inanıyor." sözlerine yer verdi.

  • 16 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde, her iki taraf 1000 savaş esiri takas etmeyi ve ateşkes için müzakerelere devam etmeyi kabul etmişti.
  • Trump, 19 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "çok iyi geçtiğini" ve Moskova ile Kiev'in ateşkes için müzakerelere "derhal" başlamayı planladığını kaydetmişti.

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