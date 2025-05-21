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Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller

Merkez Bankası'nın nisan verilerine göre, Türkiye genelinde sadece Ankara'da reel getiri sağlandı. Diğer illerde ise değer kaybı görüldü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 07:44, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 07:48
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Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller

Nisan ayı konut fiyat endeksi verilerinin açıklanmasının ardından iller bazında reel getiriler de belli oldu. Buna göre, nisan itibarıyla yıllık reel getiri yalnızca %2,9 ile başkent Ankara'da gerçekleşti. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ise %-9,3 ile en fazla reel kayıp yaşayan iller oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ise en az reel kaybın yaşandığı şehirler olarak öne çıktı.

Konut Fiyat Endeksi Nisan Verileri

Merkez Bankası tarafından açıklanan nisan ayı konut fiyat endeksi (KFE) verilerine göre, KFE nominal olarak aylık bazda %1,5 arttı. Enflasyondan arındırıldığında ise %-1,5 geriledi. Ülke genelinde yıllık bazda %32,9 nominal artış yaşanırken, reel değer kaybı devam etti ve %-3,6 olarak gerçekleşti.

Reel Getiri Sadece Ankara'da

İller bazında reel getirilere bakıldığında, son 1 yılda Türkiye genelinde sadece Ankara kazandırdı. Diğer tüm illerde yıllık değer kaybı oluştu. Başkentte yıllık %2,9 olan reel getiri, İstanbul'da %-2,5, İzmir'de ise %-5,1 olarak kaydedildi.

En Çok Kayıp Yaşanan Şehirler

  • Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş: %-9,3
  • Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane: %-8,2
  • Edirne, Tekirdağ, Kırklareli: %-7,9
  • Konya, Karaman: %-7,5
  • Antalya, Isparta, Burdur: %-6,9

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Durum

  • Doğu Anadolu illerinin tamamında ve Hakkari'de, yıllık nominal fiyat artışları yaklaşık %37,5 olurken, reel değer kaybı sadece %-0,3 ile sınırlı kaldı.
  • Güneydoğu Anadolu illerinde, %35 civarında gerçekleşen yıllık nominal artışa rağmen reel kayıp %-2,0 seviyesinde oldu.

Dolar Bazında Yüksek Getiri

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre; fiyatların dip yaptığı Eylül 2018'e göre konut fiyatları dolar bazında nominal olarak %163,8 yükseldi. ABD enflasyonundan arındırıldığında ise aynı süreçte konutta dolar bazlı reel artış %107,6 olarak gerçekleşti.

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