MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı

Türkiye'nin doğal gaz rezervlerindeki artışa paralel olarak, petrol ve maden arama faaliyetlerinde başlatılan atılım hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, doğal kaynakların aranması ve araştırılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) Hazine'den sağlanan ödenek 971 milyon liradan 2 milyar 314 milyon liraya yükseltilecek. Böylece, toplam geliri 1 milyar 971 milyon lira olan MAPEG bütçesi 4 milyar 285 milyon liraya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a sevk edilen torba teklife göre, MAPEG bütçe gelir kalemleri içerisinde Hazine yardımları ciddi bir yer tutacak.

Teklifle birlikte; MAPEG ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) tüm varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek. Ayrıca, MAPEG mevzuat kapsamındaki görevleri dolayısıyla yaptığı işlemler için KDV ve ÖTV hariç vergi, resim, harç, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf tutulacak.

Milli Saraylara Özel Ödenek

Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalardan sağlanan her türlü gelirin yönetimi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilecek. Buna göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde hesap dairesi kurulacak. Bu kapsamda, Milli Saraylar İdaresi'ne 2025 yılı için 3 milyar 27 milyon 787 bin liralık özel ödenek ayrılacak.