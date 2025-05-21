DEAŞ'a Yönelik Operasyonlarda 298 Şüpheli Yakalandı

Türkiye genelinde Emniyet ve Jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki haftadır süren ortak operasyonlarda toplam 298 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri, suç ve suçlulara, yasa dışı faaliyetlere göz açtırmıyor.

Operasyonların Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 298 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Emniyet Operasyonları

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 şüpheli yakalandı.

Jandarma Operasyonları

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 139 şüpheli yakalandı.

Dijital Materyal ve Dokümanlar Ele Geçirildi

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle Türkiye'nin huzur ve güvenliği sağlanmaya devam ediyor.