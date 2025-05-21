Konya'da cip, yayaya çarptı
Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir cipin çarptığı yaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 08:45, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 10:18
Beyşehir ilçesinde seyreden cip sürücüsü E.T., Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A.'ya (49) çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Mustafa A., beton zeminde sürüklendi....
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mustafa A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Sürücü E.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.