Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasadaki ürünleri denetlemeye devam ediyor. Son olarak, tabure ve katlanabilir masa olmak üzere iki ürünün daha satışının yasaklandığı açıklandı. Bu ürünlerin markaları ve yasaklanma nedenleri de detaylı şekilde duyuruldu. Bakanlık, özellikle tüketicilerin güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Yasaklanan Ürünler ve Nedenleri

"Aslan" marka tabure: "Minik basamaklar" olarak tanımlanan bu ürünün yasaklanma nedeni, basamak ve platformların düşey statik yük testinde numunenin kırılması olarak açıklandı.

marka tabure: olarak tanımlanan bu ürünün yasaklanma nedeni, olarak açıklandı. "Rumex" marka katlanabilir masa: Bu ürünün yasaklanma nedeni ise, masa altında keskin kenarlar ve köşeler bulunması ve ayrıca masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru bulunması olarak belirtildi.

Denetimler Devam Ediyor

Bakanlık, güvensiz olarak nitelendirilen ürünleri marka marka kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünlerin piyasadan çekilmesi için yapılan bu denetimler, tüketici güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.