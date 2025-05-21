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Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci ve ikinci bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı, yapılan ihaleler sonucunda toplam 1,72 milyar TL bedelle MOI Ortak Girişim Grubu'na devredildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 09:24, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 09:26
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Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı

Araç muayene hizmetlerinde özelleştirme süreci sona erdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, birinci ve ikinci bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı, yapılan ihaleler sonucunda toplam 1,72 milyar TL bedelle MOİ Ortak Girişim Grubu'na devredildi.

İki Bölge, 1,72 Milyar TL'lik Teklif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, yapılan ihaleler sonucunda birinci bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon TL, ikinci bölge hizmetleri için ise 890 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar 720 milyon TL'lik en yüksek teklifi veren MOİ Ortak Girişim Grubu ihaleyi kazandı.

Böylece, araç muayene hizmetlerinin yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan imtiyaz hakkı, özelleştirme yöntemiyle özel sektöre devredilmiş oldu.

İmtiyaz Süresi 20 Yıl

Yeni düzenlemeyle birlikte MOİ Ortak Girişim Grubu, imtiyaz süresi boyunca yani 20 yıl boyunca söz konusu bölgelerde araç muayene istasyonlarını kuracak, mevcut tesislerin bakım ve işletmesini üstlenecek. Hizmet kapsamı yalnızca araç muayenesiyle sınırlı kalmayacak; istasyonların teknolojik altyapısı, kapasitesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi de yeni dönemde özel sektör sorumluluğunda olacak.

Araç Sahiplerini Neler Bekliyor?

Yeni dönemde araç sahiplerinin muayene sürecinde nelerle karşılaşacağı da merak konusu. Yetkililer, geçiş sürecinde hizmetlerin aksamadan devam edeceğini ve kalite standartlarının artırılacağını ifade ediyor. Bu kapsamda, daha hızlı randevu alma imkanı, dijital hizmet altyapısı ve genişleyen muayene ağı gibi iyileştirmelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ancak, hizmetlerin özel sektör eliyle yürütülecek olması, muayene ücretlerinde artış olup olmayacağına dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin net bir açıklama yapılmasa da, düzenleyici kurumların fiyat artışlarını denetleyeceği belirtiliyor.

Araç Muayene Hizmetlerinde Yeni Sayfa

Özelleştirme kararının ardından, Türkiye'nin çeşitli illerindeki araç muayene istasyonlarının yönetimi MOİ Ortak Girişim Grubu'na devredilecek. Bu süreçte hem fiziksel altyapıların modernizasyonu hem de personel eğitimi gibi birçok alanda yatırımlar yapılması bekleniyor.

Araç muayeneleri, trafiğe çıkan araçların güvenliğini ve çevre standartlarını koruma açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle, imtiyaz süresince hizmet kalitesinin ve denetimlerin titizlikle sürdürülmesi gerektiği vurgulanıyor.

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