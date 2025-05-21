Sivas'ta KKKA Hastalığına Yakalanan 6 Kişinin Tedavisi Sürüyor

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Bu yıl nisan ve mayıs aylarında toplamda 16 hasta, KKKA tedavisi için aynı hastaneye başvurmuştur. Tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edilirken, 2 kişi ise yaşamını yitirmiştir. Şu anda hastanede KKKA hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi sürmektedir.

Kene Teması Sonrası Tedavi Süreci

Koyulhisar ilçesi Yalnıztepe köyünde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K., yaklaşık bir hafta önce büyükbaş hayvanın üzerine yapışan keneyi çıplak elle koparmıştır. Elinde de yara olduğu öğrenilen M.K., bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürülmüştür. KKKA tanısı konulan M.K., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

1,5 Yaşındaki Çocuğun Kaybı

İlçenin Kalebaşı köyünde 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, üç gün önce kene yapışması sonucu Reşadiye Devlet Hastanesine götürülmüş, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde ise önceki gün yaşamını yitirmiştir.