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Bakan Şimşek, Doha'da reel sektöre Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı

Katar Ekonomi Forumu'nda konuşan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin küresel krizlere karşı direncini ve yatırımcılara sunduğu eşsiz fırsatları gözler önüne serdi. İki ülke arasında kurulan yeni çalışma grubu ile ekonomik ilişkilerde tarihi bir adım atılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 09:58, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 10:00
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Bakan Şimşek, Doha'da reel sektöre Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu kapsamında Doha'da düzenlenen reel sektör buluşmasına katılarak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da yoğun diplomasi görüşmeleri gerçekleştirdi ve Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile görüştü. Temasları kapsamında ilk olarak Redzepi ile bir araya gelen Şimşek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve doğrudan yatırımların teşviki konularını ele aldı.

Şimşek, Katar Maliye Bakanı el-Kuvari ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ekonomik işbirliğiyle daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi üzerinde duruldu. Ticaretin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve üçüncü ülkelerde ortak projelere yönelik işbirliği fırsatları ele alındı.

Küresel Sorunlara Karşı Türkiye'nin Direnci

Şimşek, Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen reel sektör buluşmasına da katıldı. Etkinlik, yoğun ilgi ve yüksek katılımla gerçekleştirildi. Bakan Şimşek burada kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumunda, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımcılar için sunduğu stratejik avantajlara dikkati çeken Şimşek, uygulanmakta olan istikrar ve reform programındaki son gelişmelere değindi. Küresel ölçekte yaşanan yapısal kırılmalara rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, dinamik iş gücü, imalat ve hizmetler sektöründe sunduğu fırsatlar ve aktif sanayi politikalarıyla öne çıktığını anlattı.

Ortak Çalışma Grubu Kurulması

  • İki ülkenin özel sektörleri arasında işbirliğini daha dinamik ve sonuç odaklı hale getirmek amacıyla ortak bir çalışma grubu kurulmasının faydalı olacağı değerlendirildi.
  • Bu yönde atılacak bir adımın somut işbirliği alanlarının önünü açması bekleniyor.

Şimşek, toplantının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.


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