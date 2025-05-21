Altının Gramı 4.146 Liradan İşlem Görüyor

Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı
Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Sıfır Araç Fiyatları İkinci El Talebini Artırıyor
Sıfır Araç Fiyatları İkinci El Talebini Artırıyor
Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor
Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda
Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının Gramı 4.146 Liradan İşlem Görüyor

Altının gramı güne yükselişle başladı ve 4.146 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6.883, cumhuriyet altını ise 27.426 liradan satılıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 10:32, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 10:33
Yazdır
Altının Gramı 4.146 Liradan İşlem Görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 146 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 107 liradan tamamladı. Yeni güne ise artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 146 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 883 liradan, cumhuriyet altını ise 27 bin 426 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 318 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler ve Altın Fiyatları

ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri, yatırımcıların görece riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması, bir süredir yüksek seyreden risk algısının azalmasına katkı sağlamıştı. Ancak tarifelerin, önceki seviyelere kıyasla daha düşük olsa da uygulanmaya devam edecek olması, küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği ve bunun da büyüme ile enflasyon üzerinde olumsuz etki yapabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

  • Analistler, dolar endeksindeki zayıflama ve bir süredir arka planda kalan küresel risk unsurlarının yeniden öne çıkmasının, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelimini desteklediğini belirtti.
  • Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek.
  • Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağı ifade edildi.
  • Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 220 dolar seviyesi destek, 3 bin 450 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber