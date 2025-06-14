Sözleşmeli Kadın Personelin Analığı Halinde Sözleşme Ücreti Kesilir Mi?

657 sayılı Kanunun 4B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemleri 657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile genel olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları ve Tip Sözleşme ile yürütülmektedir.

Bahse konu Esasların 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

657/4B kapsamında olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar, bunlara 4/a kapsamında sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. Bu hükümlerden birisi de, analık halinde SGK tarafından yapılan geçici iş göremezlik ödenekleridir.

Bu bilgilere göre, sözleşmeli kadın personelin analık izni döneminde sözleşme ücretinin tam ve eksiksiz bir şekilde ödenmesini müteakiben SGK tarafından sözleşmeli kadın personele ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ödendiği iş günü ve/veya ödendiği tarihi takip eden iş günü çalışmakta olduğu kurumun veznesine/hesabına intikal ettirmesi gerekmektedir. Bu yöntemin dışında, Esaslarda da belirtildiği üzere, sözleşme ücretinin ödenme süresinden önce geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi halinde ödenen tutarın belgelendirilmesi halinde kurumu tarafından ödenen ödenek tutarı sözleşme ücretinden de düşülerek ödenmesi mümkündür.