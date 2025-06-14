Sözleşmeli Kadın Personelin Analığı Halinde Sözleşme Ücreti Kesilir Mi?

TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sözleşmeli Kadın Personelin Analığı Halinde Sözleşme Ücreti Kesilir Mi?

Sözleşmeli kadın personelin analığı halinde sözleşme ücreti kesilmez, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ücretinden mahsup edilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 00:10, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:49
Yazdır
Sözleşmeli Kadın Personelin Analığı Halinde Sözleşme Ücreti Kesilir Mi?

657 sayılı Kanunun 4B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemleri 657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile genel olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları ve Tip Sözleşme ile yürütülmektedir.

Bahse konu Esasların 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

657/4B kapsamında olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar, bunlara 4/a kapsamında sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. Bu hükümlerden birisi de, analık halinde SGK tarafından yapılan geçici iş göremezlik ödenekleridir.

Bu bilgilere göre, sözleşmeli kadın personelin analık izni döneminde sözleşme ücretinin tam ve eksiksiz bir şekilde ödenmesini müteakiben SGK tarafından sözleşmeli kadın personele ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ödendiği iş günü ve/veya ödendiği tarihi takip eden iş günü çalışmakta olduğu kurumun veznesine/hesabına intikal ettirmesi gerekmektedir. Bu yöntemin dışında, Esaslarda da belirtildiği üzere, sözleşme ücretinin ödenme süresinden önce geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi halinde ödenen tutarın belgelendirilmesi halinde kurumu tarafından ödenen ödenek tutarı sözleşme ücretinden de düşülerek ödenmesi mümkündür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber