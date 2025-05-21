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Merdiven Altı Tesiste 5 Ton Sahte Kaşar Ele Geçirildi

Sakarya Pamukova'da merdiven altı tesiste üretilen 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 11:06, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:09
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 1,5 Milyon TL Değerinde Sahte Kaşar Ele Geçirildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, merdiven altı bir tesiste sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi. Teşvikiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz üretim yapıldığına dair ihbar üzerine, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli işletmenin faaliyetlerini gizlemek için camlarını kararttığı ve mal giriş-çıkışlarını gece saatlerinde yaptığı tespit edildi. 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30 sularında Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda, onaysız şekilde üretim yapan işletmede piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

Üretimde Kullanılan Yöntemler

İncelemelerde, üretimde süt yerine piyasadan toplanan son kullanma tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin eritilip yeniden kalıplanarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

"Eldivenli Peynir" Şikayeti Skandalı Ortaya Çıkardı

Skandalın geçmişinin ise Mart 2025'e uzandığı öğrenildi. Alo Gıda 174 hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı yönündeki şikayetin ardından başlatılan araştırmada, söz konusu ürünün aynı işletmede üretildiği tespit edildi.

İdari Para Cezası ve Soruşturma

  • Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız üretim yapan işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı.
  • Ele geçirilen tüm ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.
  • Şüpheli şahsın daha önce de benzer suçlardan birçok sabıka kaydının bulunduğu, defalarca idari para cezası aldığı ancak mal varlığı bulunmadığı için cezaların tahsil edilemediği öğrenildi.
  • Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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