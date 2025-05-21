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Bu Çiçeği Koparmanın Cezası: 557 Bin TL

Yozgat'ta endemik bir tür olan Cehrilik laleleri açtı, 15 gün ömrü olan bu lalelerin kopartılmasının cezası ise 557 bin lira.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 11:21, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:23
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Bu Çiçeği Koparmanın Cezası: 557 Bin TL

Yozgat'ın doğal zenginliklerinden biri olan ve endemik bir tür olarak bilinen Cehrilik Lalesi, bu yıl da renkli görüntüleriyle kendini gösterdi. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Cehrilik bölgesinde kendiliğinden yetişen bu nadide çiçek, hem görsel şölen sunuyor hem de arılar için önemli bir polen kaynağı olarak doğaya katkı sağlıyor.

Şakayıkgiller familyasına ait olan ve antioksidan bileşikler içeren Cehrilik Lalesi, yılda sadece bir kez çiçek açıyor. Açtıktan sonra ise 15 gün gibi kısa bir ömre sahip olması nedeniyle vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için bölgeye akın ediyor.

Bu hassas bitkiyi koparmanın cezası da oldukça yüksek. Çevre Kanunu'na göre biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 557 bin 212 lira cezai işlem uygulanabiliyor.

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