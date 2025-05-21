Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi. Bu gelişme, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır."

"Tunceli Valiliği'ne, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir."

Yeni Görevlendirme

Tunceli Valiliği'ne vekaleten atanan Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan, yeni görevine başlamıştır.

Bülent Tekbıyıkoğlu Kimdir?

1976 yılı Ankara doğumlu olan Bülent Tekbıyıkoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır.

Kariyer Geçmişi

Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevlerinde bulunmuştur.

görevlerinde bulunmuştur. 20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

görevine atanmıştır. 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olmuştur.

olmuştur. 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

olarak görev yapmıştır. 2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak atanmıştır.

olarak atanmıştır. 10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olmuştur.



