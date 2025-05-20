DRFK Dubai'de Hasta Kabulüne Başladı: Türk Hekimlerin Uzmanlığı Körfez'e Taşındı

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Op. Dr. Fatih Kırar liderliğinde kurulan DRFK Turkish International Day Surgery Center, Dubai Jumeirah bölgesinde hasta kabulüne başladı. Türkiye merkezli tıbbi yaklaşımları referans alan yapı, hem teknoloji altyapısıyla hem de uzman kadrosuyla Körfez bölgesinde yeni bir sağlık hizmeti modeli sunuyor.

Gelişmiş teknoloji ve hızlı tedaviye odaklanan yapı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hizmete giren merkez, aynı gün tanı ve tedavi anlayışıyla tasarlandı. Açılış törenine, BAE Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve çok sayıda davetli katıldı.

Op. Dr. Fatih Kırar, açılış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Biz bu yapıyı tasarlarken sadece bir klinik değil, Türkiye'de etkin şekilde uygulanan tıbbi sistemin taşınabilir bir modelini oluşturmayı amaçladık" dedi. DRFK, hastaların kısa sürede teşhis aldığı ve operasyonların aynı gün içinde tamamlandığı özel bir sistemle çalışıyor.

Robotik lazer ve regresyon odaklı yöntemler öne çıkıyor

Özellikle bel fıtığı tedavisinde cerrahi olmayan tekniklerin yoğunlaştığı merkezde, robotik lazer destekli uygulamalar ön planda. "Geleneksel ameliyat yöntemlerinin dışında kalan, daha az invaziv, hızlı sonuç alınan uygulamalarla buradaki altyapıyı buluşturduk," diyen Dr. Kırar, bu sistemin bölgedeki hasta profili için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.

Aynı gün implant ve saç ekimi yapılabiliyor

DRFK, diş ve saç tedavilerinde de hızlı işlem odaklı. 3D diş tarama teknolojileri sayesinde hastalar yaklaşık 45 dakikada implant yaptırabiliyor. Aynı sistem, saç ekimi öncesinde de kullanılıyor. 3 boyutlu modelleme ile hastalara operasyon sonrası görünüm hakkında ön izleme sunuluyor. "Bu sistem, karar verme sürecini hızlandırıyor ve aynı gün içinde işlem tamamlanabiliyor," şeklinde konuşan Kırar, sürecin kişiye özel şekilde ilerlediğini belirtti.

Türkiye'den gelen hekimler görevde

Merkezde görev alan uzmanların önemli bölümü Türkiye'den getirildi. Beyin cerrahisi, ortopedi, gastroenteroloji, kadın doğum, fizyoterapi, kalp ve damar cerrahisi gibi birçok branşta hizmet sunuluyor. Tanı ve tedavi işlemleri, ABD, Avrupa ve Japonya kaynaklı yapay zeka sistemleri ile destekleniyor. Ayrıca, tanısal endoskopi, floroskopik müdahaleler, estetik lazer işlemleri gibi özel uygulamalar da mevcut.

Medikal turizmde yeni bir erişim noktası

Ünlü futbolcu Fernando Morientes'in doktoru olarak da tanınan Op. Dr. Fatih Kırar, açılan bu merkezle birlikte Türkiye'deki kliniklerin yurt dışı bağlantılarını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. "Köln ofisimizle Avrupa'daki hastalara yıllardır hizmet veriyoruz. Şimdi aynı hizmeti, Körfez coğrafyasına da birebir sunma imkanımız var," dedi. Tedavi, ameliyat, eczane ve görüntüleme hizmetlerinin aynı çatı altında toplanması, medikal turistler için önemli bir kolaylık olarak tanımlanıyor.

Diplomatik katılımla gerçekleşen açılış

Açılış sonrası Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu tarafından yapılan paylaşımda, merkezin uluslararası sağlık iş birliklerine katkı sunacağı ifade edildi. Ayrıca, merkezin kuruluşunda emeği geçen Dr. Haticenur Kırar, Op. Dr. Fatih Kırar ve tüm ekibe başarı temennileri iletildi. Açıklamada, bu yapının Türkiye'nin sağlık tecrübesini bölgesel düzeye taşıma potansiyeli vurgulandı.