DRFK Dubai'de Hasta Kabulüne Başladı: Türk Hekimlerin Uzmanlığı Körfez'e Taşındı

Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı
Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği

DRFK Dubai'de Hasta Kabulüne Başladı: Türk Hekimlerin Uzmanlığı Körfez'e Taşındı

Türk sağlık modellerine dayanan DRFK Turkish International Day Surgery Center, teşhis ve tedaviyi aynı gün sunan sistemiyle Dubai'de hizmete girdi.

Kaynak : MN Medya
Yazdır
DRFK Dubai'de Hasta Kabulüne Başladı: Türk Hekimlerin Uzmanlığı Körfez'e Taşındı

İlandır...

Op. Dr. Fatih Kırar liderliğinde kurulan DRFK Turkish International Day Surgery Center, Dubai Jumeirah bölgesinde hasta kabulüne başladı. Türkiye merkezli tıbbi yaklaşımları referans alan yapı, hem teknoloji altyapısıyla hem de uzman kadrosuyla Körfez bölgesinde yeni bir sağlık hizmeti modeli sunuyor.

Gelişmiş teknoloji ve hızlı tedaviye odaklanan yapı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hizmete giren merkez, aynı gün tanı ve tedavi anlayışıyla tasarlandı. Açılış törenine, BAE Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve çok sayıda davetli katıldı.

Op. Dr. Fatih Kırar, açılış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Biz bu yapıyı tasarlarken sadece bir klinik değil, Türkiye'de etkin şekilde uygulanan tıbbi sistemin taşınabilir bir modelini oluşturmayı amaçladık" dedi. DRFK, hastaların kısa sürede teşhis aldığı ve operasyonların aynı gün içinde tamamlandığı özel bir sistemle çalışıyor.

Robotik lazer ve regresyon odaklı yöntemler öne çıkıyor

Özellikle bel fıtığı tedavisinde cerrahi olmayan tekniklerin yoğunlaştığı merkezde, robotik lazer destekli uygulamalar ön planda. "Geleneksel ameliyat yöntemlerinin dışında kalan, daha az invaziv, hızlı sonuç alınan uygulamalarla buradaki altyapıyı buluşturduk," diyen Dr. Kırar, bu sistemin bölgedeki hasta profili için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.

Aynı gün implant ve saç ekimi yapılabiliyor

DRFK, diş ve saç tedavilerinde de hızlı işlem odaklı. 3D diş tarama teknolojileri sayesinde hastalar yaklaşık 45 dakikada implant yaptırabiliyor. Aynı sistem, saç ekimi öncesinde de kullanılıyor. 3 boyutlu modelleme ile hastalara operasyon sonrası görünüm hakkında ön izleme sunuluyor. "Bu sistem, karar verme sürecini hızlandırıyor ve aynı gün içinde işlem tamamlanabiliyor," şeklinde konuşan Kırar, sürecin kişiye özel şekilde ilerlediğini belirtti.

Türkiye'den gelen hekimler görevde

Merkezde görev alan uzmanların önemli bölümü Türkiye'den getirildi. Beyin cerrahisi, ortopedi, gastroenteroloji, kadın doğum, fizyoterapi, kalp ve damar cerrahisi gibi birçok branşta hizmet sunuluyor. Tanı ve tedavi işlemleri, ABD, Avrupa ve Japonya kaynaklı yapay zeka sistemleri ile destekleniyor. Ayrıca, tanısal endoskopi, floroskopik müdahaleler, estetik lazer işlemleri gibi özel uygulamalar da mevcut.

Medikal turizmde yeni bir erişim noktası

Ünlü futbolcu Fernando Morientes'in doktoru olarak da tanınan Op. Dr. Fatih Kırar, açılan bu merkezle birlikte Türkiye'deki kliniklerin yurt dışı bağlantılarını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. "Köln ofisimizle Avrupa'daki hastalara yıllardır hizmet veriyoruz. Şimdi aynı hizmeti, Körfez coğrafyasına da birebir sunma imkanımız var," dedi. Tedavi, ameliyat, eczane ve görüntüleme hizmetlerinin aynı çatı altında toplanması, medikal turistler için önemli bir kolaylık olarak tanımlanıyor.

Diplomatik katılımla gerçekleşen açılış

Açılış sonrası Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu tarafından yapılan paylaşımda, merkezin uluslararası sağlık iş birliklerine katkı sunacağı ifade edildi. Ayrıca, merkezin kuruluşunda emeği geçen Dr. Haticenur Kırar, Op. Dr. Fatih Kırar ve tüm ekibe başarı temennileri iletildi. Açıklamada, bu yapının Türkiye'nin sağlık tecrübesini bölgesel düzeye taşıma potansiyeli vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber