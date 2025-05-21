Hazine'den Dolar Cinsi 7 Yıl Vadeli Tahvil İhracı Yetkisi
Hazine, dolar cinsinden 7 yıl vadeli tahvil ihracı için dört bankaya yetki verdi. İlk getiri beklentisi yüzde 7,75 olarak açıklandı.
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 13:41, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 13:42
Hazine'den Dolar Cinsi Borçlanma İçin Bankalara Yetki7 Yıl Vadeli Tahvil İhracı
Hazine, dolar cinsinden 7 yıl vadeli tahvil ihracı için bankalara yetki verdi. Bu kapsamda, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilecek. Hazine tarafından yapılan açıklamada, bu işlem için bugün bazı önemli bankalara yetki verildiği belirtildi.
Yetki Verilen Bankalar
- Bank of America
- BNP Paribas
- HSBC
- Morgan Stanley
Tahvil Getiri Beklentisi
Tahvil için ilk getiri beklentilerinin yüzde 7,75 seviyelerinde olduğu ifade edildi. Bu oran, yatırımcıların ilgisini çekebilecek önemli bir getiri düzeyini işaret ediyor.