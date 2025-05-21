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Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama

Türkiye genelinde düzenlenen siber suç operasyonlarında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği gibi suçlara karışan 334 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 13:46, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 14:18
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Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik olarak 334 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 170'inin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerine yer verdi.

Operasyonların Detayları

Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere toplamda 58 ilde operasyonlar düzenlendi ve 334 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilenler ve Suçlamalar

  • Çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyal ele geçirildi.
  • Şüphelilerin sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli "oltalama" siteleri üzerinden "yüksek kazanç", "kapora", "banka promosyonu" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
  • Yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.
  • Bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları ortaya çıktı.
  • Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları saptandı.

Tutuklama ve Adli İşlemler

  • "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği", "nitelikli hırsızlık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 170'i tutuklandı.
  • 86 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

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