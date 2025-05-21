Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik olarak 334 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 170'inin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerine yer verdi.

"Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 170 Tutuklama"



25 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımız sonrası; 334 şüpheliyi yakaladık❗️



Şüphelilerden;. pic.twitter.com/Jgq0FZNzLs Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 21, 2025

Operasyonların Detayları

Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere toplamda 58 ilde operasyonlar düzenlendi ve 334 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilenler ve Suçlamalar

Çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli "oltalama" siteleri üzerinden "yüksek kazanç", "kapora", "banka promosyonu" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları ortaya çıktı.

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları saptandı.

Tutuklama ve Adli İşlemler