Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği önemli bir adım atıldığını belirtti. Tapu teşkilatıyla birlikte, kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Bu çalışmalar sayesinde, yıllardır tapu bekleyen vatandaşların mağduriyetinin giderileceği ve tapularına kavuşacakları bildirildi.

Bakan Kurum'un Açıklamalarından Öne Çıkanlar

5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atılıyor.

Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakılmayacak.

Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Bu alanların kullanıcıları süratle tespit edilecek ve tapular vatandaşlara kazandırılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. Yılı

Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, tapu bekleyen vatandaşların sorunlarının çözümü için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda, orman vasfını yitirmiş alanların tespiti ve tapu işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.