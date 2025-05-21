Aziz Sancar'a Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Uluslararası Ödül
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, TDT Zirvesi'nde Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'nü aldı. Törende liderler de hazır bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 14:35, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 15:11
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi. Bu önemli ödül, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Varkert Bazar'da düzenlenen zirvede gerçekleştirilen törenle verildi. Liderlerin konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi ve törende birçok önemli isim hazır bulundu.
Ödül Töreni Detayları
- Törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Prof. Dr. Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi.
- Takdim sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban da platformda yer aldı.
- Erdoğan ile Orban, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı ödül alan Sancar'ı tebrik etti.
- Daha sonra Prof. Dr. Sancar, teşekkür konuşması yaptı.
Aziz Sancar'a Verilen Ödülün Önemi
Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara ve uluslararası alanda gösterilen başarıya verilen önemli bir ödüldür. Prof. Dr. Aziz Sancar'ın bu ödüle layık görülmesi, hem bilim dünyasında hem de Türk devletleri arasında büyük bir gurur kaynağı olmuştur.