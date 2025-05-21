Aziz Sancar'a Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Uluslararası Ödül

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi. Bu önemli ödül, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Varkert Bazar'da düzenlenen zirvede gerçekleştirilen törenle verildi. Liderlerin konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi ve törende birçok önemli isim hazır bulundu.

Ödül Töreni Detayları

Törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Prof. Dr. Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi.

tarafından Prof. Dr. Sancar'a takdim edildi. Takdim sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban da platformda yer aldı.

ile da platformda yer aldı. Erdoğan ile Orban , Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı ödül alan Sancar'ı tebrik etti.

ile , Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı ödül alan Sancar'ı tebrik etti. Daha sonra Prof. Dr. Sancar, teşekkür konuşması yaptı.

Aziz Sancar'a Verilen Ödülün Önemi

Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara ve uluslararası alanda gösterilen başarıya verilen önemli bir ödüldür. Prof. Dr. Aziz Sancar'ın bu ödüle layık görülmesi, hem bilim dünyasında hem de Türk devletleri arasında büyük bir gurur kaynağı olmuştur.