Motosiklet Kazasında Babaanne ve Torunu Hayatını Kaybetti
Düzce'de motosikletin çarptığı Fatma Küpküç ve torunu Egemen Küpküç, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 14:49, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 15:10
Düzce'de meydana gelen üzücü kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç (60) ve torunu Egemen Küpküç (7), motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akçakoca yolu Karaca Köprüsü mevkisinde gerçekleşti. Düzce yönüne ilerleyen İran uyruklu Salar Zare Glahecheh yönetimindeki 81 MA 0082 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan babaanne ve torununa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın Detayları
- Fatma Küpküç, olay yerinde hayatını kaybetti.
- Yaralanan Egemen Küpküç ve motosiklet sürücüsü Salar Zare Glahecheh, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Fatma Küpküç'ün cenazesi hastane morguna kondu.
- Egemen Küpküç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kazanın Ardından
Kazada hayatını kaybeden Fatma Küpküç ve torunu Egemen Küpküç için yakınları ve çevre halkı büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, yetkililer trafik güvenliği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.