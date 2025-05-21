İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uyguladı. Bu ceza, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla uygulanmıştır. Denetimler sonucunda, arıtma işlemi yapılmadan deşarj edilen atık suların tespit edilmesi üzerine gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Bakanlık Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.

Uygulanan Cezalar ve Yasal Süreç

Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır.

uygulanmıştır. Sorumlularla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.